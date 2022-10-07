Больше домохозяйств в Азербайджане получат доступ к высокоскоростному интернету

К концу 2024 года 420 000 домохозяйств в Азербайджане подключатся к сети высокоскоростного интернета на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optimal Network).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на совещании по вопросам использования радиочастот сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

"В этом направлении к концу 2021 года к сети высокоскоростного интернета на основе этой технологии подключилось 370 000 домохозяйств. К концу 2024 года планируется обеспечить интернетом все домохозяйства страны и увеличить минимальную среднюю скорость интернета до 25 Мбит/с", - сказал он.

По словам замминистра, надежная, быстрая, доступная интернет-сеть - это путь к построению инновационного общества и цифровой экономики в Азербайджане.

Отметим, что технология GPON предоставляется по оптоволоконным линиям. Эта технология имеет такие преимущества, как скорость соединения, предусматриваемая этой технологией, обеспечивает скорость интернета до 100 Мбит/с, бесперебойную связь и отсутствие подключения к телефонным линиям.