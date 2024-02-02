Европейская страна допустила возобновление закупок газа у «Газпрома»

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что Молдова может возобновить закупки газа у "Газпрома" для правого берега Днестра (для собственных нужд - ИФ), если цена будет выгодной, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В 2023 году Молдова не закупала российский газ для правого берега, потому что не было смысла, поскольку на бирже было выгоднее. За прошлый год мы сэкономили около 60 млн евро за счет того, что закупали газ на рынке, а не у российского поставщика", - заявил Парликов на общественном телеканале Moldova 1 в среду.

"Мы придерживаемся прагматичного подхода - если цена будет лучше, тогда можем закупить у "Газпрома". Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать "Газпрому"? Мы, в первую очередь, исходим из цены, чтобы тариф для конечного потребителя был как можно ниже", - пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что "никакого политического решения, запрещающего закупать у "Газпрома", нет, санкции не введены".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!