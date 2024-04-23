Проведение COP29 в Азербайджане откроет новые возможности для страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend бывший посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Великобритания работает с Азербайджаном при обсуждении проблем изменения климата, и я рад, что ваша страна взяла на себя инициативу провести COP29. Председательство подразумевает ответственность. На мероприятии будут обсуждаться глобальные вопросы изменения климата и сокращения выбросов. COP29 также открывает возможности для привлечения внимания к экологическим проблемам в регионе Каспийского моря и Центральной Азии, таким как опустынивание и проблемы с водными ресурсами. У Азербайджана есть шанс показать, как решать эти проблемы", - сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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