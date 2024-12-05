Азербайджанская нефть выросла в цене

4 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 0,26 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,31 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,26 доллара - до 75,04 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS уменьшилась на 0,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,48 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 4 декабря понизилась на 0,08 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 74,94 доллара за баррель.