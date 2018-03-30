Количество пассажирских авиарейсов в этом направлении увеличится

Число пассажирских авиарейсов из Международного аэропорта Красноярск ("Емельяново") в Баку летом увеличится до двух в неделю.

Это следует из обновленного весенне-летнего расписания полетов, размещенном на сайте аэропорта "Емельяново", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рейсы по маршруту Красноярск - Баку будут выполнять авиакомпании "ИрАэро", а с 18 июля к ним подключится компания Nordwind Airlines.

"ИрАэро" будет выполнять рейсы Красноярск - Баку каждую субботу до конца действия летнего расписания 27 октября. Вылет из Красноярска будет осуществляться в 12:50 по местному времени с прибытием в Баку в 14:20 по бакинскому времени, а вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев по воскресеньям в 18:00 с прибытием в "Емельяново" в 01:00. Полеты будут выполняться на самолетах RRJ-95B (торговая марка Sukhoi SuperJet-100).

Nordwind Airlines будет выполнять рейсы, начиная с 18 июля по 24 октября, каждую среду. Вылет из Красноярска будет осуществляться в 11:50 по местному времени с прибытием в Баку в 14:00 по бакинскому времени, а вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев по четвергам в 16:15 с прибытием в "Емельяново" в 00:10. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-737.

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