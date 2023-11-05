Как вкусно приготовить гречневую кашу на завтрак

Шеф-повар ресторана Tilda Александр Русаков в беседе с "Газетой.Ru" раскрыл рецепт вкусной гречневой каши на завтрак, передает Day.Az.

Александр Русаков рекомендует готовить зеленую гречку с белыми грибами и пармезаном.

"Зеленую гречку (100 г) с двумя лавровыми листами залейте кипятком, накройте крышкой, поставьте на медленный огонь и томите в течение 15 минут. В сотейнике обжарьте белые грибы (40 г) с измельченным чесноком (1 зубчик) и луком-шалот (10 г). Добавьте гречку, соевый соус (1 ст. л) и кипяток (120 г), немного проварите, после чего поместите туда же сливочное масло (20 г), сыр пармезан (30 г), соус песто (1 ст. л), а также соль и перец по вкусу", - рассказал он.

Для соуса шеф-повар посоветовал прогреть в сотейнике сыр фета (20 г) и сливки 20% (60 г) до густой и однородной консистенции.

Подавать блюдо, по словам Александра Русакова, следует вместе с яйцом пашот, свежими или вялеными томатами и зеленью - укропом, кинзой и базиликом.