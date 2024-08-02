https://news.day.az/gurmaniya/1679325.html В Европе снизилось производство пива
В Европе снизилось производство пива
В Европе в 2023 году сократилось производство пива.
Как сообщает Day.Az, об этом со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат пишет ТАСС.
По сравнению с показателем 2022 года, выпуск пива в Евросоюзе упал на 5 процентов, до 34,3 миллиарда литров. При этом производство безалкогольного пива подскочило на 13,5 процента, до 1,8 миллиарда литров.
Статус крупнейшего европейского производителя пива сохранила Германия с результатом 7,2 миллиарда литров. В тройку лидеров вошли также Испания и Польша - 4 и 3,5 миллиарда литров соответственно.
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