В Европе снизилось производство пива

В Европе в 2023 году сократилось производство пива.

Как сообщает Day.Az, об этом со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат пишет ТАСС.

По сравнению с показателем 2022 года, выпуск пива в Евросоюзе упал на 5 процентов, до 34,3 миллиарда литров. При этом производство безалкогольного пива подскочило на 13,5 процента, до 1,8 миллиарда литров.

Статус крупнейшего европейского производителя пива сохранила Германия с результатом 7,2 миллиарда литров. В тройку лидеров вошли также Испания и Польша - 4 и 3,5 миллиарда литров соответственно.

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