Названы ошибочно считающиеся полезными продукты

Некоторые продукты считаются полезными ошибочно, отметила терапевт, невролог Иоланта Лялите. Такие продукты она назвала в беседе с "Комсомольской правдой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Лялите, вредной является привычка пить апельсиновый сок по утрам - такое можно часто видеть в кино. По ее словам, в соке нет клетчатки, но есть много быстрых углеводов. "Учитывая, что соки с любовью и заботой подсовывают маленьким детям, которым вообще сахар нужно ограничивать, это переносит сок в топ продуктов с неверной репутацией. Нужно приучать детей утолять жажду водой, а не сладкими напитками", - призвала она.

Врач также рекомендовала не злоупотреблять газировкой без сахара. Если человек заменяет сахар на сахарозаменители постоянно, он не избавляется от тяги к сладкому, а заменяет одно сладкое на другое, объяснила она.

Наконец, врач усомнилась в пользе растительного молока. Его она назвала неплохой альтернативой для людей с непереносимостью лактозы, однако порекомендовала помнить о наличии в этом напитке добавленного сахара, что может быть вредным для людей с лишним весом.