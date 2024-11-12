Что будет, если каждый день есть пельмени

Пельмени - это вкусно, быстро и просто. То что нужно для завтрака "на бегу", плотного обеда или ужина после утомительного рабочего дня. Как передает Day.Az, однако чрезмерное увлечение полуфабрикатом не пройдет мимо, заявила диетолог Марият Мухина.

В интервью каналу "Москва 24" специалист отметила, что пельмени действительно являются универсальным продуктом. У них есть ряд весомых преимуществ - скорость приготовления в том числе. Кроме того, мясо и тесто прекрасно насыщают и дают организму запас белков, жиров и углеводов.

Только вот каждый день есть пельмени не получится. Злоупотребление блюдом ведет к набору лишнего веса. Все-таки это мучное и жирное блюдо, в состав которого часто входит красное мясо.

"Если часто употреблять жирное мясо, будет повышение холестерина и отсюда атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания", - объяснила Марият Мухина.

Тем, для кого пельмени стали любимым блюдом, не нужно отказываться от них. Главное, обращаться к полуфабрикату не чаще 2 раз в неделю. Есть его рекомендуется по 150 г за один раз и обязательно вприкуску с овощами. Что же касается заправки, то можно взять и 2 ч. л. майонеза, и столько же нежирной сметаны.