Мужчина целый месяц пил только пиво и не выжил

В Таиланде 44-летний местный житель Тависак Намвонгса на протяжении месяца пил только пиво и не выжил. Его историю рассказало издание Pulzo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Скорую помощь и сотрудников полиции вызвал сын мужчины, который вернулся из школы и обнаружил отца на полу. Медики быстро прибыли на место случившегося, но спасти его не смогли.

Как рассказал подросток, отец целый месяц пил только пиво, не принимал лекарства и ничего не ел, хотя сын ему неоднократно предлагал горячее. В доме тайца на полу стояли десятки открытых бутылок из-под алкогольных напитков. При этом располагались они таким образом, чтобы оставалось узкое пространство для передвижения.