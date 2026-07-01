Названы самые полезные овощи лета

Летом на прилавках появляется большое количество свежих сезонных овощей, которые могут стать важным источником витаминов, минералов и клетчатки. О том, какие из них особенно полезны для здоровья и почему стоит включать их в рацион как можно чаще.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.

По словам специалиста, одним из самых полезных летних овощей являются помидоры, богатые ликопином - мощным антиоксидантом, который помогает защищать клетки от повреждения.

"Кроме того, томаты содержат витамин С, калий и много воды. Они хорошо насыщают при небольшой калорийности и легко вписываются практически в любой рацион", - добавила Хайкина.

Не менее полезными врач назвала и огурцы. По ее словам, на первый взгляд они кажутся самыми бесполезными овощами - почти полностью состоят из воды с практически нулевым содержанием клетчатки.

"На самом деле высокое содержание воды помогает поддерживать водный баланс, особенно в жару. А еще огурцы добавляют объем рациону практически без лишних калорий, что полезно для контроля аппетита и веса", - рассказала специалист.

Отдельно врач рекомендовала обратить внимание на болгарский перец, богатый витамином С. В некоторых сортах его даже больше, чем в цитрусовых. Помимо витамина С, перец содержит каротиноиды и антиоксиданты, которые помогают поддерживать иммунитет, здоровье кожи и сосудов.

По словам Хайкиной, незаслуженно недооцененными остаются кабачки. Но именно они отлично подходят людям, которые следят за весом или хотят облегчить пищеварение. В них мало калорий, много воды и достаточно клетчатки для комфортной работы кишечника. При этом кабачки хорошо насыщают и легко усваиваются.

Еще одним полезным сезонным овощем специалист назвала молодую морковь.

"Летняя молодая морковь заметно отличается от той, что продается зимой. Сладкая, сочная, с тонкой кожурой. Но это не главные преимущества летней моркови. Она содержит большое количество бета-каротина - предшественника витамина А. Этот витамин важен для зрения, кожи и иммунной системы", - отметила Хайкина.

В заключение врач подчеркнула, что самые полезные овощи лета не обязательно самые дорогие или модные.

"Помидоры, огурцы, кабачки, морковь и перец способны дать организму множество витаминов и минералов. Поэтому летом стоит пользоваться моментом и добавлять овощи в каждый прием пищи. Ваш организм скажет вам спасибо уже через несколько недель", - резюмировала специалист.