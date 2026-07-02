Назван продукт для улучшения качества сна

Пробиотики в составе кефира могут способствовать улучшению качества сна, особенно у тех, кто часто просыпается ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию 20minutos.

Как пояснил врач, кефир богат живыми микроорганизмами, которые поддерживают состав кишечной микробиоты. По его словам, это может положительно влиять на так называемую ось "кишечник - головной мозг" - систему двусторонней связи между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой, которая участвует в регуляции различных процессов, включая сон.

Для усиления потенциального эффекта Рохас рекомендует сочетать кефир с ягодами красного цвета, киви или яблоками. Он отметил, что содержащиеся в кефире белки и жиры способны замедлять усвоение углеводов из фруктов и ягод, что помогает избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови в ночное время.

Врач также посоветовал в вечернее время отказаться от фруктов с высоким содержанием сахара, таких как банан, виноград, манго или ананас.

"Из-за избытка углеводов (сахара) в составе они могут вызвать ощущение сонливости, но вместе с тем повысить вероятность фрагментации сна - ночных пробуждений", - предупредил медик.

При этом врач подчеркнул, что такая комбинация продуктов может повлиять только на легкие нарушения сна и не может заменить медикаментозную терапию. Хотя влияние кишечной микробиоты на сон активно изучается, эффективность кефира как средства для лечения бессонницы требует подтверждения в крупных контролируемых исследованиях.