https://news.day.az/gurmaniya/1850031.html Раскрыт неочевидный фактор снижения прочности костей Кофеин может по-разному влиять на здоровье костей в зависимости от дозы. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Силезии, чья работа опубликована в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Авторы проанализировали 53 экспериментальных исследования о влиянии кофеина на костную ткань.

Раскрыт неочевидный фактор снижения прочности костей

Гурмания, 27 июля 2026 15:23 (UTC +04:00) 1 145
Раскрыт неочевидный фактор снижения прочности костей

Кофеин может по-разному влиять на здоровье костей в зависимости от дозы. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Силезии, чья работа опубликована в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы проанализировали 53 экспериментальных исследования о влиянии кофеина на костную ткань. В работу вошли опыты на животных и исследования клеток, связанных с формированием и разрушением костей. Ученые выяснили, что эффект кофеина оказался не однозначно вредным или полезным, а дозозависимым.

Низкие и умеренные дозы обычно не вредили костям, а в некоторых условиях даже показывали потенциально защитный эффект. Например, в моделях дефицита эстрогенов, который связан с повышенным риском остеопороза после менопаузы, умеренное потребление кофеина иногда улучшало минерализацию и прочность костей.

При высоких дозах кофеин связывали с нарушением развития костной ткани, снижением минерализации, усилением потери костной массы и ухудшением заживления костей. В клеточных экспериментах высокие концентрации также снижали жизнеспособность клеток и мешали процессам формирования костной ткани.

Авторы подчеркивают, что умеренное потребление кофеина безопасно для костей у здоровых взрослых. Однако чрезмерное и длительное употребление может быть неблагоприятным, особенно при других факторах риска остеопороза.

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