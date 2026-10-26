Кому нельзя пить мятный чай

Мятный чай способен усиливать изжогу и вызывать боль в животе, а при некоторых заболеваниях желчевыводящей системы употреблять его следует с осторожностью. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Шота Каландия, передает Day.Az.

"Мятный чай часто воспринимают как универсальное средство от тяжести и спазмов в животе. Ментол и другие вещества в составе мяты действительно способны расслаблять гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, поэтому у некоторых людей напиток уменьшает вздутие и дискомфорт. Однако тот же механизм может привести к обратному эффекту", - объяснил врач.

По его словам, мята способна расслаблять нижний пищеводный сфинктер - мышечное кольцо между пищеводом и желудком. Если оно закрывается недостаточно плотно, кислое содержимое желудка легче забрасывается вверх. В результате после чашки мятного чая могут появиться изжога, кислая отрыжка, жжение или боль за грудиной, неприятный привкус во рту.

"Поэтому людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы мята может не помочь, а усилить симптомы", - предупредил Каландия.

Боль в животе может возникнуть и из-за индивидуальной чувствительности. Особенно это вероятно, если чай получился очень крепким, его выпили натощак или употребили сразу несколько чашек. Возможны тошнота, спазмы, расстройство стула и ощущение тяжести. Нежелательные реакции чаще описываются при использовании концентрированного масла или экстракта мяты, но иногда встречаются и после обычного напитка.

"Осторожность требуется при желчнокаменной болезни, воспалении желчных протоков и других заболеваниях желчевыводящей системы. Мята может влиять на выделение желчи, поэтому при наличии камней регулярное употребление крепкого чая или концентрированных препаратов лучше обсудить с врачом. Особенно не стоит пытаться самостоятельно "разогнать желчь", если после еды возникают боль в правом подреберье, тошнота или горечь во рту", - отметил гастроэнтеролог.

По его словам, отказаться от напитка необходимо при аллергии на мяту. Ее признаками могут быть зуд во рту, сыпь, отек губ или языка, затруднение дыхания. Последние симптомы требуют срочной медицинской помощи.

Также врач обратил внимание, что во время беременности и грудного вскармливания небольшое количество некрепкого мятного чая обычно не считается опасным, но регулярно пить его в больших объемах или использовать концентрированные экстракты без консультации врача не следует. Осторожность нужна и людям, постоянно принимающим лекарства.