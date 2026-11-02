Чем опасно мясо хищников?

Мясо хищников есть не принято, в том числе медвежатину. Человек рискует подхватить опасных паразитов, рассказал РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев, передает Day.Az .

"Мясо хищника можно назвать условно съедобным, но традиционно такое мясо никто не ест. Хотя в Средневековье мясо рыси считалось деликатесом, но сейчас хищников в пищу не употребляют", - подчеркнул эксперт.

Исключением он смог назвать только медвежатину, потому что этот хищник всеядный. Но даже это мясо считается опасным, зараженным, то есть оно не проходит соответствующие проверки.

"Употреблять его в пищу категорически не рекомендуется", - подытожил Прокофьев.

Трихинеллез - это самое часто встречаемое заболевание, которое грозит любителям медвежатины, добавил Прокофьев. Он отметил, что даже приготовленное должным образом мясо, не дает никаких гарантий безопасности.

Кроме того, на просторах социальных сетей некоторые пользователи делились отзывами после дегустации мяса волка. Едоки описывают его как очень жесткое, сухое и "воняющее псиной".