В Египте баклажаны особенно вкусные: весь секрет - в муке и томатном соусе

весь секрет - в муке и томатном соусе

В Египте придумали, как сохранить овощи нежными, но не дать развалиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в египетской кухне есть блюдо под названием месака: запеченные баклажаны с перцем и чесночно-томатным соусом. Чем-то оно напоминает греческую мусаку, но готовится без мяса и бешамеля.

Согласно рецепту, которым поделилась кулинарный автор Нермин Мансур с изданием Serious Eats, баклажаны в египетской месаке сначала надо подготовить. Перед жаркой их не солят и не оставляют выпускать сок, а слегка обваливают в муке. При обжаривании образуется тонкая золотистая корочка, благодаря которой кусочки держат форму.

Тушатся баклажаны в томатном соусе с добавлением уксуса: без него основа получается сладкой.

Как приготовить египетскую месаку

На 6 порций понадобятся:

баклажаны - 900 г;

зеленый сладкий перец - 280 г;

пшеничная мука - 32 г;

растительное масло для жарки - до 240 мл;

чеснок - 5 зубчиков;

протертые томаты - 240 мл;

томатная паста - 15 г;

вода - 60 мл;

белый столовый уксус - 45 мл;

растительное масло для соуса - 45 мл;

молотый кумин - около 2 г;

острый перец, соль, сахар и черный перец - по вкусу.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 1,2 см, слегка обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле по 1-2 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и на той же сковороде быстро (хватит 1 минуты) обжарьте сладкий и острый перец.

Для соуса прогрейте измельченный чеснок в масле около 30 секунд, добавьте уксус, протертые томаты, томатную пасту, воду и специи. Тушите 20 минут до легкого загустения.

Соедините овощи с соусом, переложите в форму и запекайте 20-25 минут при 190°C.

Месаку можно подавать горячей, теплой и холодной - любой. В Египте ее в основном едят с питой, которой собирают густой томатный соус.