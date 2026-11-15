В Египте баклажаны особенно вкусные: весь секрет - в муке и томатном соусе
В Египте придумали, как сохранить овощи нежными, но не дать развалиться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в египетской кухне есть блюдо под названием месака: запеченные баклажаны с перцем и чесночно-томатным соусом. Чем-то оно напоминает греческую мусаку, но готовится без мяса и бешамеля.
Согласно рецепту, которым поделилась кулинарный автор Нермин Мансур с изданием Serious Eats, баклажаны в египетской месаке сначала надо подготовить. Перед жаркой их не солят и не оставляют выпускать сок, а слегка обваливают в муке. При обжаривании образуется тонкая золотистая корочка, благодаря которой кусочки держат форму.
Тушатся баклажаны в томатном соусе с добавлением уксуса: без него основа получается сладкой.
Как приготовить египетскую месаку
На 6 порций понадобятся:
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баклажаны - 900 г;
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зеленый сладкий перец - 280 г;
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пшеничная мука - 32 г;
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растительное масло для жарки - до 240 мл;
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чеснок - 5 зубчиков;
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протертые томаты - 240 мл;
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томатная паста - 15 г;
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вода - 60 мл;
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белый столовый уксус - 45 мл;
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растительное масло для соуса - 45 мл;
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молотый кумин - около 2 г;
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острый перец, соль, сахар и черный перец - по вкусу.
Баклажаны нарежьте кружочками толщиной около 1,2 см, слегка обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле по 1-2 минуты с каждой стороны. Переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и на той же сковороде быстро (хватит 1 минуты) обжарьте сладкий и острый перец.
Для соуса прогрейте измельченный чеснок в масле около 30 секунд, добавьте уксус, протертые томаты, томатную пасту, воду и специи. Тушите 20 минут до легкого загустения.
Соедините овощи с соусом, переложите в форму и запекайте 20-25 минут при 190°C.
Месаку можно подавать горячей, теплой и холодной - любой. В Египте ее в основном едят с питой, которой собирают густой томатный соус.
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