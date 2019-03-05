Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что первым партнером ретейлера в разделе "авто" станет китайский бренд Chery. В частности, на AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7. В дальнейшем планируется расширить предложение за счет других производителей.

"На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов", - цитирует издание гендиректора AliExpress в России Лю Вея.

При этом компания намеревается привлекать потенциальных покупателей машин скидками и спецпредложениями.

