Компания Samsung представила первый мобильный процессор собственной разработки с интегрированным 5G-модемом. Размещение модуля непосредственно на микросхеме позволяет снизить энергопотребление и повысить эффективность использования пространства внутри устройства, сказали в Samsung.

Exynos 980 построен на 8-нм техпроцессе FinFET. В 4G-сетях модем обеспечивает скорость до 1 Гбит/с, в 5G - до 2,55 Гбит/с. Также в нем реализована поддержка нового, самого скоростного стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), который предусматривает 3-кратное увеличение пропускной способности беспроводной связи в сравнении с предыдущими поколениями, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Пользователям также доступно двойное подключение E-UTRA-NR (EN-DC), которое сочетает в себе 2CC LTE и 5G, чтобы обеспечивать максимальную скорость мобильной нисходящей линии связи до 3,55 Гбит/с", - добавили в Samsung.

В составе Exynos 980 - два производительных ядра Cortex-A77 и шесть эффективных Cortex-A55, графика Mali-G76, а также новый нейронный процессор для более эффективного решения задач, связанных с искусственным интеллектом. Производительность нейрочипа, говорят в Samsung, до 2,7 раза выше, чем у модели предыдущего поколения.

Максимальное поддерживаемое Exynos 980 разрешение камеры - 108 мегапикселей. Его процессор обработки изображений поддерживает до пяти отдельных сенсоров.

Серийное производство Exynos 980 должно начаться до конца этого года.

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