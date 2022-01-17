Porsche представил три модели нового автомобиля
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Немецкая компания Porsche AG представила новый автомобиль 2022 Porsche Cayenne Platinum Edition. Об этом сообщает Car and Driver, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что машина будет доступной в трех моделях - внедорожник Cayenne и два купе - Cayenne S и Cayenne E-Hybrid.

Двигатель в Cayenne - 335 л. с., в Cayenne - S 434 л.с., а в Cayenne E-Hybrid - 455 л.с.

Независимо от оттенка кузова, Cayenne Platinum Edition оснащен ремнями безопасности цвета мела, внутренней отделкой из текстурированного алюминия и накладками на пороги из полированного алюминия.

Стоимость новой машины бренда стартует от 80 тысяч долларов. Самые дорогие модели Platinum - это купе E-Hybrid за 95 150 долларов и купе Cayenne S за 96 950 долларов.