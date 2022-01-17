Porsche представил три модели нового автомобиля

Немецкая компания Porsche AG представила новый автомобиль 2022 Porsche Cayenne Platinum Edition. Об этом сообщает Car and Driver, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что машина будет доступной в трех моделях - внедорожник Cayenne и два купе - Cayenne S и Cayenne E-Hybrid.

Двигатель в Cayenne - 335 л. с., в Cayenne - S 434 л.с., а в Cayenne E-Hybrid - 455 л.с.

Независимо от оттенка кузова, Cayenne Platinum Edition оснащен ремнями безопасности цвета мела, внутренней отделкой из текстурированного алюминия и накладками на пороги из полированного алюминия.

Стоимость новой машины бренда стартует от 80 тысяч долларов. Самые дорогие модели Platinum - это купе E-Hybrid за 95 150 долларов и купе Cayenne S за 96 950 долларов.