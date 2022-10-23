Раскрыты характеристики первого криптосмартфона Solana Saga

Solana Mobile раскрыла подробные характеристики будущего криптосмартфона Saga, релиз которого запланирован на начало 2023 года. Об этом сообщает портал Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Solana Saga получил флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. В смартфоне будет установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В качестве камер будет использоваться основной 50-мегапиксельный сенсор и ультраширокоугольный модуль с разрешением 12 Мп.

Особое внимание также уделено материалам корпуса - в криптосмартфоне будет использоваться титановая рама и керамическая задняя крышка, а его вес составит 247 граммов.

Несмотря на флагманские характеристики, Solana Saga получит один из самых маленьких аккумуляторов на рынке - его емкость равна 4110 мАч. Устройства аналогичного размера, например Google Pixel 7 Pro, поставляются с аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Solana Saga будет работать под управлением операционной системы Android 13. Отличительной особенностью новинки станет уникальный функционал, тесно интегрированный с блокчейном Solana.

По заявлению Solana Mobile, новинка поступит в продажу в начале следующего года по цене в $1 тыс.