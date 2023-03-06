Пользователей WhatsApp предупредили о риске потерять аккаунт

Начиная с 6 марта некоторые пользователи WhatsApp рискуют лишиться аккаунта из-за новых правил. Об этом предупредил новостной портал Primpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что удаление личных кабинетов будет происходить без права восстановления, что означает потеряю доступа ко всей хранящейся там информации. В опасности находятся аккаунты пользователей, которые не были активны в течение 120 дней и более.

Подобные меры буду приняты ради сохранения общего объема памяти, поскольку некоторые данные пользователей хранятся в облачном пространстве. Кроме того, такое решение обусловлено также необходимостью поддержания нужного уровня безопасности приложения и защиты данных постоянных пользователей.