Apple анонсировала новый «весенний» iPhone

Американская компания Apple опубликовала на своем сайте пресс-релиз с анонсом iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом желтом цвете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые цвета для iPhone 14 и 14 Plus никак не повлияли на характеристики смартфонов и их комплектацию - по сути это те же самые устройства. В пресс-релизе компания вновь напомнила фанатам о ключевых отличиях iPhone 14 и 14 Plus от предшественников.

Так, выделяют высокое время автономности новинок, производительность камеры для фото и видео. Также отдельное внимание уделяют экстренным сигналам SOS по спутниковой связи.

Примечательно, что нового цвета удостоили лишь номерные модели, которые теперь доступны в шести вариациях, в то время как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не получили дизайнерских обновлений.

Линейка смартфонов iPhone 14 была представлена 7 сентября 2022 года.