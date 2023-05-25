Netflix вводит непопулярный запрет

Американские пользователи стримингового сервиса Netflix 23 мая получили уведомление о том, что теперь им запрещено бесплатно делиться аккаунтом с посторонними, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

В Netflix указали, что теперь аккаунтом может пользоваться только одно домохозяйство. "Все члены домохозяйства могут пользоваться Netflix, где бы они ни были - дома, в дороге, в путешествии - и оценить преимущества новых услуг - передачи профиля и управления доступом и устройствами", - рассказали в компании.

Те, кто желает поделиться профилем Netflix с другими домохозяйствами, должны будут платить дополнительные $7,99 в месяц. Стандартный тариф на одного пользователя стоит $15,49 в месяц.

Ранее мы писали о том, что стриминговой платформе грозит долгая судебная тяжба