Коронавирус может вызывать падения и бред у пожилых людей

Коронавирусная инфекция у пожилых людей может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", - говорится в документе.