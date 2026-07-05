Определен сохраняющий здоровье мозга витамин

Более высокий уровень витамина C в крови связан с лучшим состоянием серого вещества мозга и сохранностью нейронных связей у пожилых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли японские ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 2044 человека со средним возрастом 69 лет. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и сдали анализ крови на уровень витамина C. Затем ученые сопоставили эти данные с учетом возраста, пола, уровня образования, физической активности, курения, употребления алкоголя, а также наличия диабета, гипертонии и других факторов.

Оказалось, что низкий уровень витамина C был связан с меньшим объемом серого вещества и более слабой связанностью так называемой сети пассивного режима работы мозга - системы, отвечающей за память, внимание и другие когнитивные функции. Эти изменения считаются одними из ранних признаков возрастного ухудшения работы мозга.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты позволяют предположить, что поддержание нормального уровня витамина C может играть важную роль в сохранении здоровья мозга и потенциально снижать риск возрастных когнитивных нарушений.