Названы часто игнорируемые мужчинами сигналы тревоги от сердца

Ишемическая болезнь сердца часто протекает без классической боли в груди, предупредила кардиолог Мэй Бакир. Несколько сигналов тревоги, посылаемых сердцем и при этом часто игнорируемых пожилыми мужчинами, она назвала в беседе с Men's Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Только 40 процентов пациентов в возрасте 85 лет и старше жалуются на боль в груди при инфаркте миокарда по сравнению с 77 процентами пациентов моложе 65 лет", - предупредила Бакир. При этом, по ее словам, симптомы, которые мужчины списывают на возраст, часто являются признаками проблем с сердцем. К ним врач отнесла одышку, необычную усталость, потливость, тошноту или дискомфорт, похожий на расстройство желудка.

Кроме того, добавила кардиолог, о проблемах с сердцем могут говорить некоторые видимые признаки старения. Она сослалась на исследование, позволившее обнаружить, что облысение по мужскому типу, складки на мочках ушей и ксантелазмы (желтые бляшки на коже век) чаще появляются у людей с ишемической болезнью сердца и тех, кто уже пережил сердечный приступ.