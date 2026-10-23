Музыка может облегчать боль - доказали ученые

Ученые Университета Дрекселя (США) выяснили, что способность музыки снижать боль может быть связана не только с отвлечением внимания. Важную роль, судя по данным, играют удовольствие от музыки, возможность самому выбирать композиции и активное участие - например, синхронизация движений с ритмом. Результаты опубликованы в журнале PAIN Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе анализа 57 ранее опубликованных работ ученые обнаружили, что обезболивающий эффект усиливается одновременно с ощущением удовольствия от музыки. Это противоречит простой теории, согласно которой музыка работает исключительно как отвлекающий фактор.

В одном из экспериментов участники одинаково внимательно слушали приятную и неприятную музыку, однако боль уменьшалась только во время проигрывания благозвучных композиций. В других исследованиях музыка снижала болевые ощущения даже тогда, когда ее включали до воздействия боли, а не во время него.

"Еще интереснее оказалась роль выбора. В эксперименте с участием 51 человеком участники держали руку в ледяной воде. Те, кому позволили выбирать музыку, переносили боль дольше и оценивали ее как менее интенсивную. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, которым действительно понравилась выбранная музыка", ― рассказали ученые.

Активное участие может усиливать результат еще сильнее. В одном из исследований участники отбивали ритм, и это оказалось эффективнее простого прослушивания. В другом пение выбранной песни помогало переносить боль лучше, чем просто слушание музыки или пребывание в тишине.

Согласно данным в области нейровизуализации, музыка влияет не только на области мозга, связанные с ранней обработкой болевых сигналов, но и на структуры, участвующие в формировании эмоциональной и когнитивной реакции на боль.

При этом авторы подчеркивают ограничения исследования. Большинство экспериментов проводились на здоровых добровольцах с кратковременной лабораторной болью, а не на людях с хроническими заболеваниями. Поэтому пока нельзя точно сказать, насколько сильным будет эффект при хронической или тяжелой боли.