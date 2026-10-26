Названо главное условие эффективного контроля глюкозы при диабете

Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) помогает лучше контролировать сахар при диабете, если пациент умеет работать с показаниями, а врач имеет доступ к этим данным и может быстро их интерпретировать. К такому выводу пришли участники круглого стола "Современные технологии в борьбе с сахарным диабетом", сообщает Medach, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В опросе Russian Field участвовали около тысячи человек с диабетом, еще 35 пациентов, родителей детей с заболеванием и врачей подробно рассказали о своем опыте. Среди пользователей систем непрерывного мониторинга глюкозы 94% сообщили об улучшении качества жизни, 93% - о том, что им стало проще контролировать уровень сахара, а 71% отметили снижение тревожности.

При этом сами по себе данные с устройства могут создавать дополнительную нагрузку. Пациенту необходимо понимать, какие изменения показателей требуют внимания, а врачу - быстро получать информацию и использовать ее для принятия решений.

"Ценность технологии заключается не в том, сколько цифр мы можем получить, а в том, насколько это помогает врачу и пациенту вовремя увидеть риск и принять правильное решение", - отметила заведующая НИЛ эндокринных заболеваний у беременных НМИЦ им. В.А. Алмазова Полина Попова.

Одной из проблем остается разрозненность данных: при использовании разных систем мониторинга врачу приходится работать с несколькими платформами. Поэтому эксперты предложили объединять информацию в одном окне и представлять ее в стандартизированном виде. Это позволило бы быстрее оценивать динамику глюкозы и сопоставлять ее с другими показателями здоровья пациента.

Такой подход особенно важен потому, что диабет часто требует участия нескольких специалистов. Анализ медицинского ИИ-навигатора IQDOC показал, что вопросы ведения пациентов обсуждают не только эндокринологи, но и терапевты, кардиологи, неврологи и другие специалисты. В сообщениях нередко одновременно рассматривались диабет, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения функции почек.

Доступность технологий зависит и от возможности поддерживать их производство и инфраструктуру.