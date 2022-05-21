Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Очень рад передать Вам и братскому азербайджанскому народу самые добрые и сердечные поздравления по случаю Дня Независимости.

В результате широкомасштабных и эффективных реформ, осуществляемых в последние годы под Вашим руководством во всех сферах, неуклонно повышаются уровень жизни и благосостояние Вашего народа, восстанавливается историческая справедливость, во всех направлениях растет авторитет Вашей страны и доверие к ней в международной плоскости. Все эти важные достижения вызывают у нас, как у братского народа, чувство глубокого удовлетворения.

Убежден, что благодаря совместным решительным усилиям постоянно развивающиеся многосторонние и долгосрочные связи между Узбекистаном и Азербайджаном и впредь будут расширяться, в результате переговоров высокого уровня наше стратегическое партнерство достигнет совершенно нового уровня.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья, счастья, новых успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, устойчивого развития и благополучия", - говорится в поздравлении.