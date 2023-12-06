Президент Ильхам Алиев: В результате антитеррористических мероприятий не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре

В результате проведенных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, мы восстановили наш суверенитет. В ходе этих мероприятий не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы сразу же заявили, что как только армянские вооруженные силы сложат оружие, мы прекратим операцию и предоставим им возможность для выхода. Операция продолжалась менее 24 часов, и, как только они сдались, операция была завершена. Это одно из самых значимых событий после нашей последней встречи", - подчеркнул глава государства.