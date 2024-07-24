В Азербайджане будет утвержден список сведений об операторах малых электромобилей

Будет утвержден список сведений об операторах малых электромобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева "О применении закона Азербайджанской Республики от 28 июня 2024 года № 1196-VIQD о внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок в целях осуществления контроля за сдачей в аренду (пользование) малых электромобилей, а также за их скоростными параметрами и локацией должен утвердить список сведений о поездке и операторе, передаваемых операторами малых электромобилей, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.