https://news.day.az/officialchronicle/1677123.html В Азербайджане будет утвержден список сведений об операторах малых электромобилей
В Азербайджане будет утвержден список сведений об операторах малых электромобилей
Будет утвержден список сведений об операторах малых электромобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева "О применении закона Азербайджанской Республики от 28 июня 2024 года № 1196-VIQD о внесении изменений в Кодекс об административных проступках".
Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок в целях осуществления контроля за сдачей в аренду (пользование) малых электромобилей, а также за их скоростными параметрами и локацией должен утвердить список сведений о поездке и операторе, передаваемых операторами малых электромобилей, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре