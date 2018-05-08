Пашинян: как оппозиционер-неудачник захватил власть в Армении

Лидер оппозиции и предводитель протестных акций Никол Пашинян стал премьер-министром Республики Армения.

Его избрание было ожидаемо. После продолжающихся почти месяц акций неповиновения и неудачного голосования 1 мая, никто во власти не рискнул бы повторно испортить праздник многотысячной толпе, ожидавшей результатов голосования на площадях и улицах. Провали Республиканская партия избрание лидера "Гражданского договора" еще раз, и ситуация могла бы развиваться совсем по другому сценарию. Во-первых, митинги приобрели бы хронический характер. Во-вторых, обозленные массы могли бы заставить несговорчивое парламентское большинство забеспокоиться уже не о должностях, а о своем физическом благополучии. После того, как РПА проголосовала 1 мая против народного выдвиженца, началось психологическое давление толпы на членов этой партии и их семьи, у их домов стали появляться черные ленточки с именами. И соратникам Саргсяна пришлось сдаться, так как с толпой шутки плохи.

Как бы там ни было, Пашинян избран. И пришло время "познакомиться" с новым главой Армении поближе.

В отличие от своих предшественников, Никол Воваевич не воевал, полевым командиром не был и к когорте карабахских бандитов не относится. Однако это ничего не меняет принципиально для Армении, так как он является проводником тех же идей и национальных комплексов.

Никол Воваевич родился 1 июня 1975 года в года Иджеване. В 1991 году поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета. Закончить учебу не смог - за две недели до выпускных экзаменов был отчислен из университета. Теперь Ереванский госуниверситет умоляет его принять диплом, которого его лишили, но новому премьеру это уже без надобности. Журналистская карьера его давно закончилась и заменилась карьерой политической. Когда-то он редактировал оппозиционную газету "Айкакан жаманак", которую теперь возглавляет его жена.

На большой политической арене Пашинян появился в 2008 году, когда стал членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении, первого лидера страны Левона Тер-Петросяна. В феврале 2008 года, когда Тер-Петросян официально проиграл выборы Сержу Саргсяну, в Ереване начались масштабные демонстрации против итогов этих выборов. Акции, возглавляемые Николом Пашиняном, переросли в массовые беспорядки 1-2 марта, ставшие причиной гибели 10 человек. Пашинян был обвинен в организации беспорядков и объявлен в розыск. В 2009 году журналист сдался властям, был приговорен к семи годам тюрьмы и амнистирован президентом Саргсяном в 2011 года в честь 20-летия независимости Армении.

Впервые в парламент прошел в 2012 году от блока Тер-Петросяна. Однако через год отошел от АНК, уйдя в "свободное плавание". И это довольно занятный момент в его политической биографии. Дело в том, что причиной "развода" Никола Воваевича с Тер-Петросяном в свое время стало сближение последнего с Гагиком Царукяном. Пашинян посчитал этот альянс сценарием властей и хлопнул дверью. Он был ну очень радикален и не допускал никаких альянсов и компромиссов. Особенно примечательно это потому, что сегодня Никол Пашинян сам пошел на сговор с тем самым Гагиком Царукяном, которого считал, как пишут СМИ, одной из ипостасей действующего режима. Когда самому понадобились голоса и поддержка влиятельного олигарха и его команды, радикальный оппозиционер забыл о принципах. Именно Царукян спас в парламенте его премьерство. Если бы не голоса членов его блока, демонстративно умильных песен и плясок на улицах армянских городов сегодня не было бы. За Царукяном - пусть и не очень многочисленная, но мощная и насыщенная финансами прослойка населения, не связанная политическими идеями и преследующая только собственные деловые интересы. Тер-Петросян это видел, но "ученик" тогда осудил "учителя", чтобы через пять лет самому пойти на поклон к олигархам.

Как Пашинян и его блок проходили в парламент в 2016 году, много написано в СМИ. В тот период многие поговаривали о том, что оппозиционеру в который уже раз позволил пройти в парламент сам Серж Саргсян. Без него на заседаниях было бы скучно. А так год работы парламента прошел бурно, оппозиционер не давал парламентскому большинству расслабиться.

31 марта 2018 года Никол Пашинян начал свою "судьбоносную" пешую акцию "Мой шаг", проводимую с целью помешать президенту Сержу Саргсяну стать премьер-министром. Акция стартовала с главной площади Гюмри. 13 апреля шествие дошло до Еревана, где начались митинги, пикеты и акции гражданского неповиновения. Акции приняли масштабный характер после того, как 17 апреля Саргсян был избран премьером, а тотальный - после неудачного голосования в парламенте 1 мая.

Знал ли Никол Воваевич Пашинян, отправляясь в свое шествие протеста из Гюмри, что в Ереван он придет уже премьером? Вряд ли.

Как сообщают СМИ, новый премьер со своей женой уже прибыли в в резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26. Ту самую, которую Серж Саргсян отобрал у нового президента Армении с расчетом разместиться в ней и после избрания на пост премьера. Теперь вместо него здесь будет располагаться парламентский мальчик для биться, оппозиционер, не раз пинками полиции выдворяемый подальше от ограды президентской резиденции. Вот ведь как распорядилась судьба, однако...

Что ж, поживем - увидим, насколько "новая Армения" в отличие от "старой" окажется способна стать нормальным актором региона. Пока что никаких надежд на это нет. Наоборот, новый премьер вместе с должностью унаследовал все недостатки армянской политики. И что самое интересное - толпа, протестовавшая против наследия Саргсяна, теперь приветствует вступление в это наследство Никола Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов