Президент Ильхам Алиев наградил Анну Нетребко орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Анны Юрьевны Нетребко орденом "Достлуг" за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в области музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.