Президент Ильхам Алиев наградил Анну Нетребко орденом "Достлуг"
21 мая 2018 18:20 283
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Анны Юрьевны Нетребко орденом "Достлуг" за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в области музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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