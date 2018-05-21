Президент Ильхам Алиев наградил Анну Нетребко орденом "Достлуг"

21 мая 2018 18:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Анны Юрьевны Нетребко орденом "Достлуг" за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества в области музыкального искусства между Россией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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