Рок-звезда Серж Танкян призвал к беспорядкам в США

В последние недели США подвергаются критике со стороны зарубежных партнеров и международных организаций за политику разделения детей мигрантов с их родителями на американо-мексиканской границе. Эта практика использовалась для борьбы с незаконной миграцией, но была отменена указом Дональда Трампа от 20 июня этого года. В воскресение, 24 июня в министерстве внутренней безопасности США заявили, что 520 детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе страны.

Вопрос вроде бы исчерпан. Но Вашингтон все равно продолжает подвергаться нападкам. А теперь к кампании подключился и известный американский рок-исполнитель армянского происхождения Серж Танкян. Певец не только, как пишут армянские СМИ, раскритиковал миграционную политику американского президента и намекнул на необходимость "бархатной революции" в США.

В своем Instagram Танкян опубликовал фото обложки журнала Time, на которой изображены Трамп и плачущая девочка из Гондураса, которую миграционные власти США забрали у родителей во время пересечения мексиканской границы.

"Иногда картинка говорит обо всем. США пребывают в состоянии полного упадка. Время революции в армянском стиле пришло, не так ли?", - пафосно написал Танкян.

Фактически армянин призвал американцев к беспорядкам и акциям неповиновения. А также постарался лишний раз напомнить об армянском "феномене" и поставить американцам в пример так называемую бархатную революцию Никола Пашиняна.

Правовую сторону таких призывов оставляем оценивать самим американским правоохранителям. С точки зрения же морали, пользующийся всеми благами американского образа жизни армянский музыкант, приведя такое сравнение, поступил по-армянски - то есть проявил черную неблагодарность.

Думается, ему стоило бы сменить ПМЖ и перебраться из пребывающих в "состоянии полного упадка" Штатов в "возрожденную" Пашиняном Армению. Там как раз назрела необходимость тяжелый рок поднимать в сельской местности.

Правда, со своим роком Танкян останется в Армении без куска хлеба. Но разве это главное для "настоящего армянина"?

Зульфугар Ибрагимов