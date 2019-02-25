Деятельность общественных объединений, созданных для роста общественной активности молодежи, ее большего вовлечения в общественную жизнь страны, и являющихся важной составной частью гражданского общества, всесторонне поддерживается государством.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

Он отметил, что молодежная политика - важная и неотъемлемая часть политики, проводимой азербайджанским государством. Главная задача и принципы, направления этой политики, а также обязательства, возложенные на государство, определяются законом Азербайджана "О молодежной политике" и другими нормативно-правовыми актами в этой сфере.

Мамедалиев отметил, что вопросы по созданию условий, необходимых для всестороннего развития молодежи, эффективного выполнения государством задач в этой сфере всегда находятся в центре внимания руководства страны, лично Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

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