Юсуф Мамедалиев: Каждый представитель азербайджанского народа должен активно участвовать в информировании о Ходжалинском геноциде
25 февраля 2019 13:28 105
Каждый представитель азербайджанского народа должен активно участвовать в деле по информированию и просвещению о Ходжалинском геноциде.
Об этом в понедельник сказал помощник Первого вице-президента - заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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