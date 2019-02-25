Каждый представитель азербайджанского народа должен активно участвовать в деле по информированию и просвещению о Ходжалинском геноциде.

Об этом в понедельник сказал помощник Первого вице-президента - заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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