Открытие очередного центра DOST стало наглядной демонстрацией эффективности социальной политики Президента Ильхама Алиева

Построение социальных служб на современных, гибких и оптимальных механизмах, основанных на инновационных подходах, способствует успехам в социальной сфере Азербайджана, а также реализации мер по поддержке занятости и социального обеспечения в связи с пандемией.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Нагиф Гамзаев.

Как заявил парламентарий, центры DOST Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана отличаются своей образцовой работой по обеспечению удовлетворенности граждан, социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства.

"Запуск инновационного проекта DOST свидетельствует о том, что проводимая в нашей стране социальная политика стала традицией. Ввод в эксплуатацию нового центра DOST номер 3 является одним из шагов, предпринимаемых для обеспечения благополучия и удовлетворенности граждан Азербайджана", - полагает он.

По мнению нашего собеседника, с первого дня пандемии COVID-19 Азербайджан продемонстрировал миру, что способен преодолеть невидимого врага собственными силами.

"В интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев рассказал о проделанной в стране работе и мерах по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что Азербайджан является страной с высоким авторитетом в мире. В противном случае мы бы не были избраны в Совет Безопасности ООН восемь лет назад при поддержке 155 стран, а также не были бы избраны страной-председателем Движения неприсоединения единогласным решением 120 стран-членов", - напомнил Гамзаев.

Депутат также отметил, что выступая в качестве председателя Движения неприсоединения в 2019-2021 годах, как ответственный член мирового сообщества, Азербайджан сосредоточился на путях преодоления бедствия нашего общего дома - планеты - при взаимной поддержке и совместных усилиях мира.

"Азербайджан всегда готов поделиться своим положительным опытом борьбы с пандемией коронавируса с другими странами. Благодаря дальновидности и своевременным решениям Президента Ильхама Алиева Азербайджан успешно утвердился в эти трудные времена, преодолел все проблемы и стал примером для всего мира. Обеспечение здоровья и социальной защиты своих граждан всегда было приоритетом для государства и пандемия COVID-19 еще раз подтвердила это", - заключил Нагиф Гамзаев.

Абдул Керимханов