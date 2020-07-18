Благодарность уважаемым Год Нисанову и Вагифу Мамишеву

Начиная с 12 июля армянские вооруженные формирования осуществляют продолжительные провокационные действия в направлении Тавузского района армяно-азербайджанской границы. Азербайджанская армия в эти дни достойно ответив врагу показала армянской стороне свое место. К сожалению, в результате военных действий при исполнении служебных обязанностей героически стали шехидами 12 азербайджанских военных и один мирный житель, включая генерала Полада Гашимова.

Аллах ряхмят елесин!

Азербайджанский народ и на этот раз показав высокий уровень солидарности в борьбе с врагом в разностороннем направлении, ведет активную информационную деятельность на социальных и медиа платформах по всему миру, что конечно же очень достойно.

Тысяча молодых людей продолжают регистрироваться для ведения добровольной воинской службы в рядах национальной армии. Внутри страны проводятся активные мероприятия в поддержку государства и вооруженных сил.

Военная провокация против нашей страны также стала причиной серьёзного возмущения Азербайджанской диаспоры, общин и активистов, проживающих в различных странах мира. Десятками организаций диаспоры направлены заявления международному сообществу, организациям и государственным учреждениям в соответствии с местом проживания. Наши соотечественники во многих странах провели множество акций протеста против армянской агрессии, тем самым показав высокий уровень сплоченности и гражданской ответственности.

А теперь о соотечественниках, проживающих в России:

Азербайджанские бизнесмены России и на этот раз выразив солидарность в этой борьбе, внесли свой вклад в общее дело. Предпринятые в этом направлении шаги известных бизнесменов Ильхама Рагимова, Года Нисанова и Вагифа Мамишева были встречены с большой восторженностью азербайджанским сообществом. Таким образом владельцы рынка "Food Sity" в Москве Ильхам Рагимов и Год Нисанов, а также владелец крупного торгового центра "Софийская база" Вагиф Мамишев дали указание о запрете на вход армянских грузовых автомобилей в вышеупомянутые торговые объекты. В результате эмбарго товары с армянским грузом остались в непригодном для продажи состоянии. Ильхам Рагимов, Год Нисанов и Вагиф Мамишев своими поступками доказали преданность родине и удостоились большого "Уважения" со стороны соотечественников. Было бы хорошо если остальные азербайджанские бизнесмены взяли с них пример.

В этом бравом деле мы все - азербайджанцы рядом с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, государством и армией и ждем приказа об освобождении наших земель.