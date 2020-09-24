ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 69 раз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.