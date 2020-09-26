ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 48 раз.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Неркин Кармирахбур, Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.