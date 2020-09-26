Джейхун Байрамов на переговорах со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД.

Стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем их развитии.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Клаара о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, являющегося серьезной угрозой не для одного Азербайджана, но безопасности всего региона. Говоря о напряженности, наблюдаемой в регионе, министр проинформировал спецпредставителя о череде действий провокационного характера, осуществленных в последнее время армянской стороной, в том числе, попытке заранее спланированного нападения армянских вооруженных сил в направлении Товуского района армяно-азербайджанской границы 12 и 16 июля этого года, провокации диверсионно-разведывательной группы армянских вооруженных сил в направлении Геранбойского района 23 августа, заселении ливанских армян на оккупированных территориях Азербайджана и другой подрывной деятельности Армении.

Было отмечено, что подобная деятельность руководства Армении наносит удар по процессу урегулирования конфликта путем переговоров, подчеркнута важность направления посланий Армении-оккупанту и проявления решительной позиции по этому вопросу со стороны международной общественности.

Спецпредставитель Тойво Клаар отметил важность проведения субстантивных переговоров без предварительных условий для решения конфликта мирным путем. Он также добавил, что ЕС готов, как и раньше предпринимать шаги по формированию доверия между сторонами.

Байрамов и Клаар также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.