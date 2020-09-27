https://news.day.az/politics/1274474.html Турция полностью поддерживает Азербайджан - пресс-секретарь Эрдогана
Турция полностью поддерживает Азербайджан - пресс-секретарь Эрдогана
"Армения, напав на гражданские населенные пункты Азербайджана, нарушила режим прекращения огня и еще раз продемонстрировала, что она против мира и стабильности. Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ибрагим Калын отметил, что международное сообщество должно среагировать, чтобы немедленно прекратить эту опасную провокацию.
По его словам, Турция в данной ситуации рядом с Азербайджаном: "Азербайджан не один, Турция полностью поддерживает его".
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