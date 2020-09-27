Турция полностью поддерживает Азербайджан

"Армения, напав на гражданские населенные пункты Азербайджана, нарушила режим прекращения огня и еще раз продемонстрировала, что она против мира и стабильности. Мы решительно осуждаем агрессию Армении против Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ибрагим Калын отметил, что международное сообщество должно среагировать, чтобы немедленно прекратить эту опасную провокацию.

По его словам, Турция в данной ситуации рядом с Азербайджаном: "Азербайджан не один, Турция полностью поддерживает его".