Минобороны Азербайджана обратилось к населению оккупированного Карабаха

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций.

Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов.

Азербайджанская армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов", - говорится в сообщении военного ведомства АР.