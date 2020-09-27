https://news.day.az/politics/1274488.html МИД России сделал заявление о боях в Карабахе
МИД России сделал заявление о боях в Карабахе
МИД России выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МИД России, в заявлении говорится:
"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации".
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