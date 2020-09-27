https://news.day.az/politics/1274495.html Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои за важные высоты в оккупированном Карабахе - Минобороны
Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои за важные высоты в оккупированном Карабахе - Минобороны
Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты.
"На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.
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