Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои за важные высоты в оккупированном Карабахе

Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты.

"На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои", - говорится в сообщении.