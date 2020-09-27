Турция окажет Азербайджану ту поддержку, которую он захочет

МИД Турции прокомментировал очередную провокацию Армении, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД этой страны.

"Турция полностью поддерживает Азербайджан, и ему будет оказана та поддержка, которую он захочет", - говорится в сообщении МИД Турции.

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