https://news.day.az/politics/1274507.html Турция окажет Азербайджану ту поддержку, которую он захочет - Заявление МИД
Турция окажет Азербайджану ту поддержку, которую он захочет - Заявление МИД
МИД Турции прокомментировал очередную провокацию Армении, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД этой страны.
"Турция полностью поддерживает Азербайджан, и ему будет оказана та поддержка, которую он захочет", - говорится в сообщении МИД Турции.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре