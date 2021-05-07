Переговоры Байдена и Путина в Баку? Никто не удивится такому выбору

"На мой взгляд мнение той части экспертов, которые предполагают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена в столице Азербайджана Баку, не лишены оснований".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя информацию, распространенную газетой Politico касательно ожидающейся в июне встречи президентов США и России. Среди городов, где эта встреча может произойти, аналитики издания называют и Баку в качестве одного из вероятных кандидатов. Правда, при этом делается оговорка: эта вероятность очень мала, так как Байден может побояться реакции Армении и армянства.

По мнению Михайлова, Баку был бы очень подходящим кандидатом для приема такого саммита. А оговорки насчет реакции американских армян российский эксперт считает неуместными. Президент США не может не понимать, что Азербайджан нужен Штатам гораздо больше Армении в долгосрочных американских планах. Кроме того, считает Михайлов, Байден получит шанс доказать, что чьи-то диаспоральные амбиции решают для Вашингтона далеко не все, когда на кону национальные интересы.

Что касается президента России Владимира Путина, то, на взгляд Евгения Михайлова, для российского лидера Баку самая удобная площадка для встречи, учитывая нагнетание антироссийской истерии в странах Запада. Более того, у Москвы и Баку сложились фактически союзнические отношения на фоне многовекового опыта совместного сосуществования.

"Встречаться или нет в Баку или где-то еще, конечно, решат сами стороны. Но хотел бы напомнить, что у США и России уже есть достаточный опыт организации встреч в азербайджанкой столице. Уже несколько раз в Баку проводили переговоры высшие чины Генштаба РФ и НАТО. И думаю, Баку был выбран местом встреч далеко не случайно. Азербайджан - сильное региональное государство, способное помочь решить многие вопросы, касающиеся совместного урегулирования многих вопросов. Свою роль играет и то, что политика неприсоединения к какому-либо военному блоку помогает Азербайджану сохранять нейтралитет, что очень важно для организации подобных встреч", - подчеркнул наш собеседник.

Оба силовых полюса, заметил российский эксперт, видят в Азербайджане надежного партнера. Страна заняла свое достойное место в системе международных отношений, а, одержав в ноябре военную победу и своими силами освободив оккупировавшиеся 30 лет Арменией земли, Азербайджан еще более повысил свой статус в регионе.

"Одним словом, если державы выберут Баку, это вряд ли кого-то удивит", - резюмировал Евгений Михайлов.

ДЛЯ СПРАВКИ: В сентябре 2017 года в Баку прошла встреча между главой Военного комитета НАТО Петром Павелом и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. В 2018 году Герасимов дважды встречался в столице Азербайджана (в апреле и декабре) с верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО Кертисом Скапаротти. В ноябре 2019 года Валерий Герасимов встретился в Баку с председателем Военного комитета НАТО сэром Стюартом Пичем. В феврале 2020 года здесь же прошли переговоры Герасимова с главнокомандующим союзническими войсками НАТО в Европе, генералом Тодом Уолтерсом.

Лейла Таривердиева