В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги - ФОТО
В связи с началом нового учебного года в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги новыми курсантами.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии, в котором приняли участие личный состав Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, родители и представители общественности, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет Родины, был озвучен государственный гимн.
Затем курсанты приняли военную присягу.
Выступающие перед курсантами рассказали о необходимости быть верным Родине, государству и Верховному главнокомандующему, нести образцовую службу, познавать секреты военного дела, постоянно повышать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и указания командного состава.
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