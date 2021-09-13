В связи с началом нового учебного года в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошла церемония принятия военной присяги новыми курсантами.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, в мероприятии, в котором приняли участие личный состав Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, родители и представители общественности, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу и суверенитет Родины, был озвучен государственный гимн.

Затем курсанты приняли военную присягу.

Выступающие перед курсантами рассказали о необходимости быть верным Родине, государству и Верховному главнокомандующему, нести образцовую службу, познавать секреты военного дела, постоянно повышать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и указания командного состава.