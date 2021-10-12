За все хорошее - плеть: очередные факты лицемерия со стороны Ирана

Это очень показательная, сразу и все объясняющая информация. Суд в Иране вынес решение в отношении 12 активистов, которые 28 сентября прошлого года провели в парке Джирал иранского Ардебиля акцию в знак поддержки азербайджанской армии в период второй Карабахской войны. Участники акции, напомним, также выступили против помощи Тегерана Еревану.

Как передают иранские СМИ, Гусейн Балахани, Аскер Акберзаде, Мустафа Парвин, Муртаза Парвин, Муджтаба Парвин, Гамид Гейдари, Мухаммед Джолани, Саджад Джолани, Субхан Бахши, Мехти Хушменд, Парвиз Сияби и Бахман Хейрджу приговорены к 7 месяцам и 16 дням тюрьмы по обвинению "в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов".

Активистам также назначено еще одно наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев и 16 дней и 74 удара плетью за "грубое нарушение общественного порядка". Вот такое вот решение иранского суда, безусловно руководствовашегося спущенной "сверху" директивой по осуждению всех тех, кто открыто выражает поддержку Азербайджану в связи с его победой в 44-дневной войне.

То есть, перед нами еще одно очевидное и беспорное доказательство того, что муллократический режим никогда не разделял радости нашей страны в связи с освобождением оккупированных на протяжении более четверти века земель. Соответственно, все заявления политического и духовного руководства о радости в связи с победой Азербайджана - пример политического лицемерия, которое разоблачило само время.

На этом фоне снова и снова вспоминается Израиль, который так любят критиковать муллократы. Мы видели поддержку от посла еврейского государства в Азербайджане, от руководства Израиля, от проживающих в этой стране политиков, общественных деятелей, журналистов. Рядовые граждане Израиля, в том числе и уроженцы Азербайджана, регулярно поддерживали нашу страну в ходе и после 44-дневной войны.

Как все это можно забыть? Никак. И, соответственно, все бездоказательные и просто провокационные речи, озвучиваемые официальными лицами ИРИ о каких-то мифических "сионистах", якобы использующих нашу страну как плацдарм для чего-то там - примитивная ложь, призванная оправдать предательские действия со стороны мусульманского Ирана в адрес мусульманского же Азербайджана. По сути, официальный Тегеран действует, согласно известному негласному футбольному правилу - "лучшая защита - это нападение".

Муллократы пытаются силовыми, варварскими методами подавить радость десятков миллионов азербайджанцев, что живут в ИРИ, по поводу победы Азербайджана. Им, муллократам, проще и выгоднее было видеть Азербайджан побежденным, дабы распространять лживую пропаганду про слабость нашего государства, про неспособность нашей армии воевать. Все, как видим, оказалось с точностью до наоборот. И теперь, политическое, духовное и военное руководство ИРИ нервничает и выдает себя с потрохами.

Впрочем, их лживость проявилась еще в ходе 44-дневной войны. Как известно, проигрывающая на поле боя армянская сторона тогда перешла к осуществлению террористических акций в отношении мирного азербайджанского населения. В частности, имели место обстрелы жилых кварталов города Гянджа, осуществленные с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии 4, 8, 11 и 17 октября 2020 года.

Всего, в результате обстрелов 4, 11 и 17 октября погибло 32 мирных жителя, десятки получили ранения. Сразу после случившегося с осуждением такого рода действий армянской стороны выступили Турция, Пакистан и многие иные страны. Иран, как мы все помним, Армению не осудил. Ни тогда, ни сейчас. Хотя, в результате бомбежек погибли старики, женщины и дети.

Это такие же мусульмане, как те, что живут в Иране. Стало быть, мы снова видим конкретный пример лживости официальной политики ИРИ, позиционирующей себя в качестве государства, борющегося за права мусульман. Нет, ИРИ поддерживал и продолжает поддерживать Армению, которая почти три десятка лет удерживала под оккупацией азербайджанские земли, которая превратила в места содержания свиней и коров наши мечети, которая подвергла обстрелу мирные азербайджанские города. При этом, азербайджанцев, радующихся победе нашей страны в войне с РА, в Иране приговаривают к плетям и тюремному заключению.

Акпер Гасанов