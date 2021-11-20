Хроника Победы: Азербайджанская армия вошла в Агдам

Сегодня, 20 ноября, - год как Агдамский район вернулся в лоно Родины. Согласно графику, определенному трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, Агдам был освобожден от оккупантов и на его территорию вошли подразделения Азербайджанской армии.

Агдам был освобожден без единого выстрела и без потерь. Это была огромная политическая и дипломатическая победа Баку, дополнившая победу военную, одержанную доблестной Азербайджанской армией 8-9 ноября. Упорство и непримиримая позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева вынудили оккупантов самостоятельно покинуть район и позволили избежать жертв. Нет сомнений, что Агдам был бы освобожден, не согласись агрессор на условия Баку, но победа была бы достигнута ценой многих жизней наших солдат. А каждая жизнь бесценна для Верховного главнокомандующего, и он сделал все, чтобы Агдам был возвращен без лишней крови.

В истории войн редко можно встретить подобные факты - когда враг покидает стратегически важный и мощно укрепленный населенный пункт без боя. Как известно, в Агдамском районе была сосредоточена крупная группировка ВС Армении, хорошо окопавшаяся и вооруженная, укреплявшая позиции три десятилетия. Если добавить к этому тотальное минирование района, то можно представить, сколько ребят не вернулись бы домой с войны, победа была бы достигнута очень высокой ценой. Но проведенная Президентом Ильхамом Алиевым блестящая, многоходовая политико-дипломатическая операция, не менее сложная и опасная, чем военная, позволила избежать такой перспективы.

А теперь передаем слово хронике.

20 ноября 2020 года согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации, подразделения Азербайджанской армии вошли в Агдамский район.

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль Азербайджанской армии. В центре города Агдама был поднят Государственный флаг Азербайджана, исполнен Государственный гимн и было отрапортовано Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

"Дорогие соотечественники. Я искренне поздравляю вас с освобождением от оккупации Агдамского района. Искренне поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы. Вы вернетесь на свои родные земли.

Освобождение от оккупации Агдамского района является результатом подписанного 10 ноября трехстороннего Заявления. Я неоднократно говорил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно как политическим, так и военным путем. На протяжении долгих лет мы пытались решить этот вопрос политическим путем. Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не нашел своего решения, и его решение военным путем было нашим законным правом. Это право признают за нами нормы и принципы международного права. Это право дано нам Уставом ООН. Каждая страна может защищать себя, мы также защитили себя.

Освобождение Агдамского района от оккупации - историческое событие", - сказал глава государства в своем обращении.

По информации Минобороны, для обеспечения безопасного движения наших войск в Агдамском направлении в ночное время было произведено разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы и дороги по маршруту движения подготовлены к эксплуатации. Была произведена дислокация личного состава и бронетехники наших подразделений на территории.

Нашими военнослужащими была проведена очистка мечети Джума и ее территории, в мечети прозвучал азан и совершен пятничный намаз.

Подразделения Азербайджанской армии водрузили Государственный флаг в селе Шелли Агдамского района. Территория бывшей воинской части ВС Армении очищена от мин и других взрывчатых веществ. После чего наши военнослужащие в строю исполнили Государственный гимн и водрузили азербайджанский флаг.

Подразделения Азербайджанской армии подняли Государственный флаг над бывшей средней школой села Гюлаблы Агдамского района.

Территория школы, где ранее располагались подразделения вооруженных сил Армении, очищена от мин и других взрывчатых веществ.

Азербайджанские военнослужащие помогли армянам, незаконно заселенным в период оккупации в село Гюлаблы, вынести их личные вещи из жилых домов. Наши военнослужащие обеспечили безопасный выезд армян в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, в том числе положениями Женевских конвенций 1949 года.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Абдал и Гюлаблы Агдамского района.

В город Агдам назначены комендант и его заместители. Сообщается, что в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики", приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Отдела полиции Агдамского района и его заместители назначены комендантом и его заместителями города Агдам.